POL-OF: 23-Jähriger zeigt Zivilcourage und wird attackiert; Zwei Verletzte bei Unfall: Mutmaßlicher Verursacher alkoholisiert; und mehr

1. 23-Jähriger zeigt Zivilcourage und wird attackiert - Offenbach

(lei) Weil er offenbar Zivilcourage zeigte ist ein 23-Jähriger am Montagmorgen in der Innenstadt von einem etwa 30 Jahre alten Mann angegriffen und leicht verletzt worden. Der Offenbacher, so die bisherigen Informationen der Polizei, war gegen 9.35 Uhr in der Rathenaustraße unterwegs, als er sah, wie der Unbekannte andere Personen anpöbelte und deswegen einschritt. Der gut 1,90 Meter große und schlanke Pöbler mit weißem Hemd beleidigte daraufhin den 23-Jährigen und trat ihm ins Gesicht, woraufhin das Opfer gegen eine Wand stieß. Als ein Zeuge dem Geschädigten zu Hilfe eilte, flüchtete der Angreifer, der kurze schwarze Haare hatte, eine Brille trug und einen schwarzen Rucksack mitführte, in Richtung Kaiserstraße. Das Polizeirevier Offenbach setzt nun auf weitere Hinweise zu dem Täter, um ihn zu identifizieren (Telefon:069 8098-5100). Gleichzeitig sollen sich auch diejenigen melden, die vorher von ihm angepöbelt wurden.

2. Zwei Verletzte bei Unfall: Mutmaßlicher Verursacher alkoholisiert - Offenbach

(lei) Bei der Kollision zweier Fahrzeuge am ehemaligen Kaiserlei-Kreisel sind am Montagabend zwei Insassen leicht verletzt worden. Dem polizeilichen Unfallbericht zufolge war ein 53-jähriger Toyota-Fahrer gegen 21 Uhr von der Autobahn 661 abgefahren (südliche Fahrtrichtung). Als er auf die Strahlenberger Straße einbiegen wollte, missachtete er wohl das Rotlicht der Ampel und stieß dann im Kreuzungsbereich in die rechte Seite eines aus Richtung Offenbacher Innenstadt kommenden Aygos, der demnach "Grün" hatte. Sowohl der 53-Jährige, als auch die 32-jährige Beifahrerin in dem Aygo erlitten dabei leichte Verletzungen, der Unfallverursacher kam sogar ins Krankenhaus. Bei ihm stellten die Polizisten fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Atemtest ergab einen Wert von 1,65 Promille. Er musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 beim Polizeirevier Offenbach zu melden.

3. Blutiges Gesicht und kaputtes Handy: Wer hat den Streit beobachtet? - Obertshausen

(lei) Zwei Männer im Alter von 49 und 67 Jahren sind am Montagabend in der Beethovenstraße in einen handfesten Streit geraten, bei dem schließlich wechselseitige Anzeigen aufgenommen wurden. Wie die Polizei berichtet, war der Ausgangspunkt des Disputs wohl das auf einem Rad- und Gehweg abgestellte Taxi des Älteren. Als der Jüngere ihn ansprach, etwa anders zu parken, soll es zum Wortgefecht und anschließend zu einer Rangelei gekommen sein, an dessen Ende der 67-Jährige blutige Kratzer im Gesicht und der 49-Jährige ein kaputtes Handy zu beklagen hatte - offensichtlich beides verursacht durch den jeweils anderen. Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts der Körperverletzung sowie Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die Angaben zum Hergang des Vorfalls machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei der Polizeistation in Heusenstamm entgegengenommen.

4. Rucksack mit Betäubungsmitteln aufgefunden: Auto mit SW-Kennzeichen davongefahren - Rodgau/Nieder-Roden

(fg) Im Rahmen der Fahndung nach einer dunklen Limousine, von der das Teilkennzeichen SW abgelesen werden konnte, fanden Beamte am Montagabend einen Rucksack mit Betäubungsmitteln auf. Gegen 22.25 Uhr führten Polizistinnen und Polizisten eine stationäre Verkehrskontrolle in der Hainburgstraße durch, wobei sich ein dunkles Auto der Kontrolle entzog. Das davonfahrende Fahrzeug war mit vier Personen besetzt; der männliche Fahrer war etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß, hatte eine schmale Statur und einen Bart. Zudem trug er ein weißes T-Shirt mit Aufdruck. Im weiteren Verlauf bog der Wagen in die Ostendstraße ein und wurde letztmalig im Ahornweg gesichtet. In der Ostendstraße fanden Ordnungshüter im Bereich der einstelligen Hausnummern einen Rucksack mit Betäubungsmitteln auf. Offenbar hatten die Insassen der schwarzen Limousine diesen vorher aus dem Auto geworfen. In dem Rucksack konnten fünf verpackte Blöcke Haschisch mit einem Gewicht von rund 500 Gramm und eine Tüte Marihuana-Blüten (rund 115 Gramm) festgestellt werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Auto und den Insassen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

5. Zeugensuche nach Diebstahl aus Handwerkerfahrzeug - Seligenstadt

(lei) Unbekannte haben in der Zeit zwischen Sonntag, 13 Uhr und Montag, 7 Uhr, gewaltsam Werkzeuge aus einem abgestellten Vito in der Berliner Straße geklaut. Der oder die Autoknacker schnitten dabei ein zirka 10 Zentimeter großes Loch in die rechte Schiebetür des Mercedes und gelangten so in den Laderaum des Wagens, aus dem sie unter anderem eine Bohrmaschine sowie Schleifwerkzeug mitnahmen, ehe sie unerkannt flüchteten. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, de gebeten werden, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

