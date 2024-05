POL-HSK: Marsberg Straßenverkehrsgefährdung unter Alkohol und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Hochsauerlandkreis (ots) - Bestwig: Im Zeitraum zwischen Sonntag 20 Uhr und Dienstag 17:30 Uhr sind Unbekannte in eine Wohnung in der Heringhauser Straße eingebrochen. Die Täter zerschlugen eine Fensterscheibe und gelangten so ins Innere. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten sie diverse Schmuckstücke und einen Tresor. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

mehr