POL-OF: Diebstahl aus Baucontainer: Zeugen gesucht

Rodgau (ots) - (lei) Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Marburger Straße (einstellige Hausnummern) in Jügesheim ist am Montagnachmittag ein Sachschaden von schätzungsweise 200.000 Euro entstanden. Das Feuer, das in einer Wohnung im 7. Obergeschoss des Gebäudes ausgebrochen war, wurde den Rettungskräften gegen 17 Uhr gemeldet. Die eingesetzte ...

