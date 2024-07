Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Einbrüchen; Vermisster tot aufgefunden; An der Zapfsäule vorgedrängelt: 66-Jähriger getreten und beleidigt

1. Wohnungseinbruch: Wer kann Hinweise geben? - Mühlheim am Main

(cw) Wer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Rumpenheimer Straße unterwegs war, könnte Zeuge eines Einbruchs gewesen sein. Unbekannte verschafften sich Zutritt in ein Mehrfamilienhaus und brachen dort gewaltsam eine Wohnungstür auf. Dort durchwühlten sie Räume und Schränke, ehe sie flüchteten. Was genau gestohlen wurde und wie hoch der Sachschaden ist, muss noch ermittelt werden. Die Kripo bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 069 8098-1234.

2. Zwei Diebstähle von Katalysatoren: Zeugen gesucht! - Rodgau/Mühlheim am Main

(fg) In Jügesheim in der Sommerfeldstraße waren Autoteilediebe am Werk und bauten den Katalysator aus einem im Bereich der 10er Hausnummern geparkten VW Polo aus. Der Eigentümer meldete den Diebstahl am Mittwochnachmittag bei der Polizei; der Tatzeitraum ist nicht bekannt. Der entstandene Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei in Mühlheim bekam am Dienstagnachmittag, gegen 17 Uhr, ebenfalls den Hinweis zum Diebstahl eines Katalysators. Dieser wurde aus einem in der Bieberer Straße im Bereich der 10er Hausnummern geparkten Auto ausgebaut. In beiden Fällen ermittelt nun die Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Vermisster tot aufgefunden - Hainburg/Hainstadt

(fg) Der seit Dienstagmorgen vermisste 59-Jährige wurde tot aufgefunden. Der Kriminalpolizei liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.

4. An der Zapfsäule vorgedrängelt: 66-Jähriger getreten und beleidigt - Dreieich

(lei) Er hatte es offenbar eiliger als alle anderen, die mit ihm in der Schlange standen: Ein noch anonymer Autofahrer hat am Mittwochabend an der Shell-Tankstelle in der Offenbacher Straße einen anderen Kunden verbal und körperlich angegriffen, nachdem er mit diesem in einen Streit geraten war. Nun ermittelt die Polizei und sucht nach dem Unbekannten. Der 35 bis 40 Jahre alte und etwa 1,75 Meter große Mann, so der Polizeibericht, wollte gegen 17.30 Uhr offenbar seinen Wagen, einen schwarzen Volvo XC90 mit Offenbacher Kennzeichen, tanken und stand zunächst in einer Schlange mit weiteren wartenden Fahrzeugen. Offenbar ging es ihm nicht schnell genug, also fuhr er an den vor ihm stehenden Autos vorbei und drängelte sich vor einen 66-Jährigen, der als nächstes an der Reihe gewesen wäre. Er forderte den Neu-Isenburger auf wegzufahren, damit er sich vor die Zapfsäule stellen könne. Es kam zum Streitgespräch zwischen beiden, in dessen Verlauf der Unbekannte, der schwarze Haare mit einem Seitenscheitel, einen Dreitagebart und auffällig behaarte Unterarme hatte, den 66-Jährigen schubste, beleidigte und auch in den Bauch trat. Danach brauste er davon. Zeugen des Vorfalls können sich bei der Polizeistation Neu-Isenburg melden (06102 2902-0).

5. Einbruch in Kirchengemeinde: Zeugenhinweise erbeten - Dreieich

(lei) Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in der Fichtestraße in die Räumlichkeiten einer Kirchengemeinde und eines Pflegedienstes eingedrungen. In der Zeit zwischen Dienstag, 21.45 Uhr und Mittwoch, 6.45 Uhr, begaben sich die Einbrecher auf die Rückseite des Geländes und stellten eine am Tatort befindliche Leiter an das Gebäude. Daraufhin hebelten sie ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten in das Objekt. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke. Zudem brachen sie drei Tresore auf, ehe sie flüchteten. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch der Sachschaden ist, muss beides noch ermittelt werden. Die Kripo bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 069 8098-1234.

