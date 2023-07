Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (857) Wasserleiche aus Regnitz bei Erlangen geborgen

Erlangen (ots)

In der Regnitz bei Erlangen entdeckten Wassersportler am Freitagnachmittag (21.07.2023) eine Leiche. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass es sich bei dem Toten um den seit Dienstag (18.07.2023) vermissten 27-Jährigen handelt (siehe Meldung 843).

Die Wassersportler waren in den Nachmittagsstunden mit einem Schlauchboot auf der Regnitz unterwegs, als sie gegen 16:30 Uhr im Bereich des Wehrs am Werker Wasserkraftwerk eine männliche Leiche im Wasser entdeckten.

Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen den Leichnam aus dem Gewässer. Ermittler der Kriminalpolizei Erlangen gehen nach einer ersten Überprüfung davon aus, dass es sich bei dem Toten um den 27-jährigen Mann handelt, der am Dienstagnachmittag (18.07.2023) im Bereich der Wöhrmühle beim Baden in die Strömung der Regnitz geraten war und seither trotz eingeleiteter Suchmaßnahmen als vermisst galt.

Im Anschluss an die Bergung brachten Bestatter den Leichnam in das Institut für Rechtsmedizin. Ob zur Identifizierung des Toten rechtsmedizinische Maßnahmen angeordnet werden, soll in Absprache mit der Staatsanwaltschaft entschieden werden. Die ursprünglich für das Wochenende (22./23.07.2023) geplante Fortsetzung der Suche nach dem vermissten 27-Jährigen ist abgesagt worden.

Erstellt durch: Michael Konrad

