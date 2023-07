Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (854) 14-jähriger Junge löste Polizeieinsatz in Colmberg aus

Ansbach (ots)

Die Mitteilung über eine maskierte und bewaffnete Person löste am Freitagmorgen (21.07.2023) einen größeren Polizeieinsatz in Colmberg (Lkrs. Ansbach) aus. Im Zuge eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten Einsatzkräfte einen 14-jährigen Jungen feststellen, der eine Pistolennachbildung mitführte.

Die Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei hatte gegen 08:00 Uhr die Mitteilung über eine augenscheinlich maskierte und bewaffnete Person erhalten, die im Bereich der Gartenstraße gesehen worden war. Da sich in unmittelbarer Nähe zur Sichtung der verdächtigen Person sowohl ein Kindergarten als auch eine Grundschule befinden, reagierte die mittelfränkische Polizei auf diese Meldung mit einem großen Aufgebot an Einsatzkräften. Unter Leitung der Polizeiinspektion Ansbach verlegten zahlreiche Streifen sowie Polizeieinheiten in den betroffenen Bereich.

Neben entsprechenden Sicherungsmaßnahmen in der Grundschule sowie dem Kindergarten, führten die Einsatzkräfte der Polizei in der Folge intensive Fahndungsmaßnahmen nach der gemeldeten verdächtigen Person durch. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Ansbach konnte schließlich in unmittelbarer Nähe zum betroffenen Kindergarten einen 14-jährigen Jungen ausmachen. Bei dem Jungen konnten die Beamten unter anderem entsprechende Kleidung in Militäroptik sowie die Nachbildung einer Pistole auffinden, bei der es sich offensichtlich um eine Softair-Waffe handelt. Die Beamten stellten die Pistole sicher. Von Seiten der Polizei wird das Auftreten des Jungen derzeit hinsichtlich strafrechtlicher und waffenrechtlicher Verstöße geprüft.

Die großangelegten Einsatzmaßnahmen der Polizei konnten gegen 10:00 Uhr zurückgefahren werden. Ungeachtet dessen setzen derzeit Einsatzkräfte der Polizei die Bestreifung im Bereich von Colmberg fort.

Der Betrieb der Grundschule sowie des Kindergartens konnte trotz der eingeleiteten Polizeimaßnahmen fortgeführt werden. Dementsprechend traten die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Colmberg einen für diesen Tag vorgesehenen Ausflug an. Zu dem Vorfall und den darauffolgenden Einsatzmaßnahmen steht die Polizei Ansbach in engem informatorischen Austausch mit den Verantwortlichen der Grundschule und der Kindertagesstätte. Angehörige von betroffenen Kindern können sich im Bedarfsfall sowohl an die Polizeiinspektion Ansbach als auch an ihre Ansprechpartner von Schule oder Kindergarten wenden.

