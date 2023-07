POL-MFR: (853) #12hPolizeiMFR - 5. Twitter-Marathon der mittelfränkischen Polizei am 22.07.2023

Nürnberg (ots) - Am Mittwochabend (19.07.2023) griff ein unbekannter Mann im Nürnberger Stadtteil Rennweg einen 15-Jährigen an und traktierte ihn mit Schlägen und Tritten gegen den Kopf. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 20:10 Uhr befand sich der Jugendliche auf Höhe der U-Bahn-Station "Schoppershof" in der Straße "Am Messehaus". Zu diesem Zeitpunkt ...

