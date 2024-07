POL-OF: Blitzermeldungen

Stadt und Kreis Offenbach (ots) - 1. Wohnungseinbruch: Wer kann Hinweise geben? - Mühlheim am Main (cw) Wer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Rumpenheimer Straße unterwegs war, könnte Zeuge eines Einbruchs gewesen sein. Unbekannte verschafften sich Zutritt in ein Mehrfamilienhaus und brachen dort ...

mehr