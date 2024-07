Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Geld aus Kiosk gestohlen; Beim Ausbau gestört - Täter floh auf Rad; Baustellengeräte aus Auto geklaut;

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Geld aus Kiosk gestohlen: Zeugen gesucht! - Offenbach

(fg) Kurz nach 3 Uhr löste am Freitagmorgen der Alarm eines Kiosks in der Darmstädter Straße aus, was die Polizei auf den Plan rief. Mehrere Streifenwagen waren in der Fahndung nach einem dunkel gekleideten Täter von schmaler Statur eingebunden. Der Unbekannte hatte zuvor versucht die Eingangstür des Ladengeschäfts aufzuhebeln. Da dies offenbar misslungen war, schlug er die Scheibe der Eingangstür ein und begab sich ins Innere. Dort nahm er Geld mit und floh im Anschluss in Richtung Sprendlinger Landstraße. Der entstandene Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge mehrere hundert Euro. Die Polizei sucht weiterhin nach dem Täter und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Baustellengeräte aus Auto gestohlen: Zeugensuche! - Offenbach

(fg) Fenster der Beifahrerseite aufgehebelt, Zugang zum Innenraum verschafft, Baustellengeräte von Rückbank eingesackt, Flucht: In etwa so lief der Diebstahl aus einem in der Kurhessenstraße geparkten Mercedes Sprinter in der Nacht zum Donnerstag ab. Der Wagen war zwischen Mittwochabend, 18.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 7 Uhr, im Bereich der 40er Hausnummern geparkt. Es fehlen nun unter anderem Bohrschrauber und Sägewerkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Beim Ausbau gestört: Unbekannter floh auf Fahrrad - Mühlheim a. M.

(fg) Beim Ausbau eines Katalysators in der Gerhart-Hauptmann-Straße (10er Hausnummern) wurde ein dunkel gekleideter Unbekannter am frühen Freitagmorgen gestört, weshalb er auf einem Fahrrad die Flucht ergriff. Ein Zeuge erblickte den unter einem Opel Astra liegenden Mann kurz nach 3 Uhr, während er an dem Wagen herumschraubte. Als der Vermummte den Zeugen wahrnahm, machte er sich davon. Neben dem aufgebockten Opel lagen noch der zuvor genutzte Wagenheber sowie eine Zange; die offensichtlichen Tatwerkzeuge wurden sichergestellt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach 19.07.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

