Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nachtrag zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Samstag, 20.07.2024 - hier: Zeugenaufruf

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Alleinunfall mit schwerverletztem Radfahrer - Gem. Seligenstadt

Dringend Zeugen sucht die Polizeistation Seligenstadt, die sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer: 06182-89300 geben können über ein Unfallgeschehen, welches sich in den Morgenstunden des Samstages, 20.07.2024, in der Feldgemarkung der verlängerten Einhardstraße, auf dem Flurweg "Am Fürgebrüchsweg" (südlich der Giselastraße), Höhe der Bahnunterführung, zugetragen hat. Nur wenige Meter von der Fundstelle des Radfahrers führt eine stark befahrene Landstraße zwischen Seligenstadt und Mainhausen entlang (L2310). Er selbst befuhr einen Feldweg, der an der Engstelle zur Landstraße vorbeiführt. Eine Beteiligung eines Pkw der L2310 kann ausgeschlossen werden, da dazwischen eine doppelwandige Leitplanke verläuft. Aus nicht bekannten Gründen stürzte der Radfahrer in direkter Nähe zur vorbeiführenden Landstraße, wo er von Autofahrern um 10:45 Uhr auf dem Boden liegend gesichtet bzw. aufgefunden wurde. Nach der Erstversorgung durch die Rettungsdienste wurde der nicht ansprechbare 69-jährige mit schweren Verletzungen in eine Offenbacher Klinik verbracht.

Offenbach am Main, 20.07.2024, RENKER, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell