POL-OF: Hoher Schaden bei Wohnungsbrand: Defekter Akku wohl ursächlich

Mühlheim am Main (ots)

(lei) Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Sonntagabend zu einem gemeldeten Feuer in einem Haus in der Schillerstraße aus. Im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses war gegen 22.10 Uhr ein Brand in einer Wohnung ausgebrochen, der durch die Bewohner gemeldet wurde. Nachdem sie selbst anfängliche Löschversuche unternahmen, begaben sie sich jedoch ins Freie.

Die Flammen konnten durch die Feuerwehr letztlich zügig unter Kontrolle gebracht werden. Wegen der Rauchentwicklung wurde zwischenzeitlich auch eine Warnmeldung herausgegeben.

Insgesamt gaben fünf Bewohner des Hauses an, Rauch eingeatmet zu haben, weswegen sie vor Ort durch Rettungskräfte durchgecheckt wurden. Eine Bewohnerin der Brandwohnung erlitt einen Schock und musste in ein Krankenhaus.

Durch die Feuerwehr wurde das Gebäude nach Beendigung der Löscharbeiten gelüftet. Bis auf das betroffene Stockwerk konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück.

Was die Brandursache angeht, so liegen der Polizei erste Hinweise auf einen technischen Defekt vor. Offenbar explodierte in der Wohnung der Akku eines E-Scooters, der sich zuvor im Ladevorgang befand und seltsame Geräusche machte. Die Ermittlungen dauern an. Vorläufigen Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf etwa 200.000 Euro.

Offenbach 22.07.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

