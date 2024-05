Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht

Zeugen gesucht

Saalfeld (ots)

Am Dienstag, den 14.05.2024, gegen 11.30 Uhr, ereignete sich in Saalfeld in Höhe der Kapellenstraße/Abzweig Kurze Straße ein Verkehrsunfall mit anschließender unerlaubter Entfernung vom Unfallort. Hier wurde ein Fahrzeug der Post, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, durch an anderes Fahrzeug beschädigt. In diesem Zeitraum fuhr ein orangfarbener Pickup, eventuell Ford, die Kapellenstraße entlang. Dieser Fahrer, sowie weitere Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0123863 bei der Polizei Saalfeld, Tel.: 03671 560 zu melden.

