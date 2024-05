LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Kind

Saalfeld (ots) - Am Mittwoch, gegen 08.00 Uhr, befuhr die 53-jährige Fahrerin eines PKW in Unterwirbach die Straße Vor dem Hainberg und musste hier verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte der hinter ihr befindliche 60-jährige Fahrer eines PKW zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der Frau auf. Diese zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: ...

mehr