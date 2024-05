LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Schleiz (ots) - Am Dienstag, gegen 14.50 Uhr, befuhr der 48-jährige Fahrer eines PKW in Schleiz die Kohlbachstraße und wollte nach links in die Plauensche Straße abbiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigen 16-jährigen Fahrschüler eines Kleinkraftrades und stieß mit diesem zusammen. Der Jugendliche zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

