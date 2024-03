Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbruch in Wohnhaus

Am Mittwoch wurde in Göppingen in ein unbewohntes Haus eingebrochen.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, den 24.02.2024, 15.00 Uhr und Mittwoch, den 28.02.2024, 20.00 Uhr, soll es zum Einbruch in der Jurastraße in ein unbewohntes Haus gekommen sein. Die Einbrecher hebelten mit einem Werkzeug ein Kellerfenster auf. So gelangten die Unbekannten ins Innere. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume. Die Ermittlungen in Bezug auf die Beute, die Tatumstände sowie die Täterschaft wurden aufgenommen.

