Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren unter Alkoholeinfluss

Sonneberg (ots)

Am Mittwoch gegen 22.30 Uhr, wurde in Sonneberg in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße der 61-jährige Fahrer eines PKW kontrolliert. Der mit ihm durchgeführte gerichtsverwertbare Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,8 Promille. Gegen 00.10 Uhr wurde der 27-jährige Fahrer eines PKW in der Schleicherstraße kontrolliert. Beim ihm ergab der gerichtsverwertbare Atemalkoholtest einen Wert von 0,8 Promille. Gegen beide Männer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

