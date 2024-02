POL-HRO: Sachbeschädigung durch Feuer in einem Mehrfamilienhaus

Rostock (ots) - Am 10.02.2024 fand in der Innenstadt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock in der Zeit von 14:30 Uhr bis 19:00 Uhr eine Versammlung mit Aufzug unter dem Motto: "NIE WIEDER ist jetzt - alle zusammen gegen Faschismus" statt. An der Versammlung mit anschließendem Aufzug durch die Rostocker Innenstadt nahmen insgesamt 3.250 Menschen teil. Der Verkehr ...

mehr