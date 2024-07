Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vier Tatverdächtige nach Rollerdiebstahl vorläufig festgenommen; Nach versuchtem Einbruch in Café: Tatverdächtiger festgenommen; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis

1. Vier Tatverdächtige nach Rollerdiebstahl vorläufig festgenommen - Hanau

(lei) Polizeibeamte haben am frühen Dienstagmorgen drei junge Männer und eine Jugendliche geschnappt, denen vorgeworfen wird, zuvor im Alten Rückinger Weg zwei Motorroller gestohlen zu haben. Ein Zeuge hatte gegen 3.15 Uhr den Notruf gewählt und mitgeteilt, dass mehrere Personen die beiden Fahrzeuge, die vor der Hausnummer 100 abgestellt waren, auf einen Parkplatz geschoben hatten, um diese dort offensichtlich zu starten. Mit einem der Roller seien sie zudem bereits geflüchtet. Den zweiten hatten sie beschädigt auf dem Parkplatz zurückgelassen. Im Zuge der Fahndung konnten die Ordnungshüter dann die vier Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Sie führten unter anderem Werkzeug und einen Benzinkanister mit sich. Die Festgenommenen im Alter zwischen 17 und 21 Jahren mussten anschließend mit auf die Polizeiwache, wo ihnen Fingerabdrücke abgenommen wurden, die nun mit am Tatort aufgefundenen Spuren abgeglichen werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Quartett muss sich nun unter anderem wegen Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs strafrechtlich verantworten. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Einbrecher drangen in Einfamilienhaus ein - Hanau

(fg) Unbekannte drangen am Montag in ein Einfamilienhaus in der Westbahnhofstraße im Bereich der 30er Hausnummern ein; ob sie etwas mitnahmen, steht noch nicht fest. Zwischen 8 und 18.30 Uhr durchtrennten die Einbrecher zunächst einen Metallgitterstab und hebelten anschließend das dahinter befindliche Kellerfenster auf. Im weiteren Verlauf kletterten die Täter durch das Kellerfenster ins Innere und durchsuchten mehrere Räume. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

3. Nach versuchtem Einbruch in Café: Tatverdächtiger festgenommen - Maintal

(fg) Nach einem versuchten Einbruch in ein Café im Backesweg (Ecke Mozartstraße) nahmen Polizeibeamte dank aufmerksamer Zeugen einen 25 Jahre alten Tatverdächtigen am Dienstagmorgen vorläufig fest. Gegen 4 Uhr meldete sich eine Anwohnerin bei der Polizei und gab an, dass sich zwei Personen im Bereich der einstelligen Hausnummern aufhielten und an der Eingangstür eines dortigen Cafés hantieren würden. Sie gehe davon aus, dass das Duo in die Räumlichkeiten eindringen wolle. Nur kurze Zeit später war die alarmierte Polizei vor Ort und konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen einen 25 Jahre alten Mann aus Rodenbach vorläufig festnehmen. Dieser soll für den versuchten Einbruch verantwortlich sein; der etwa 30 Jahre alte Komplize wird weiterhin gesucht. Der Tatverdächtige musste mit zur Wache. Eine Nachschau ergab, dass an der Eingangstür ein Schaden von rund 200 Euro entstand. Ein Eindringen in den Innenraum misslang. Die Kriminalpolizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf den zweiten Täter geben können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu geben.

4. Einbruch in Zahnarztpraxis: Teure Medizingeräte gestohlen - Großkrotzenburg

(lei) Unbekannte waren am Wochenende in einer Zahnarztpraxis in der Kahler Straße (20er-Hausnummern) am Werk. In der Zeit zwischen Freitag, 14.15 Uhr und Sonntag, 11.45 Uhr, hebelten die Diebe eine Zugangstür zur Praxis auf und durchsuchten augenscheinlich zielgerichtet die Räumlichkeiten, ehe sie sich mit teuren Medizingeräten aus dem Staub machten. Bei der Beute im Wert von mehreren zehntausend Euro handelt es sich unter anderem um eine Fräseinheit der Marke Cerec samt dazugehörigem Ofen. Da sich in der Nähe auch der Mainuferweg befindet, schließt die Polizei nicht aus, dass vielleicht auch Radfahrer oder Fußgänger verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kripo in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

5. Zeugensuche nach Einbruch in Fachmarkt für Tierbedarf - Gelnhausen

(lei) Auf einen Fachmarkt für Tierbedarf in der Freigerichter Straße hatten es Einbrecher am Wochenende abgesehen. In der Zeit zwischen Samstag, 19.30 und Montag, 8.10 Uhr, verschafften sich die Unbekannten mutmaßlich auf der Rückseite des Gebäudes über ein Fenster Zutritt zu dem Geschäft und durchsuchten anschließend mehrere Räume. In einem Büroraum öffneten die Langfinger auf unbekannte Weise einen Tresor und entwendeten Bargeld. Den Sachschaden, den die Kriminellen angerichtet haben, wird auf etwa 10.000 Euro beziffert. Die Ermittler bitten nun um Hinweise zu verdächtigen Personen unter der Rufnummer 06181 100-123.

6. Transporter fährt sich in Unterführung fest - Linsengericht

(lei) Das war eindeutig zu eng: Ein Transporterfahrer hat sich am Montagnachmittag derart in einer Unterführung in der Baumschulenstraße festgefahren, dass fremde Hilfe nötig war, um das Fahrzeug wieder aus seiner misslichen Lage zu befreien. Der 44-Jährige wollte mit dem Kastenwagen gegen 17 Uhr die Durchfahrt unter der Autobahn 66 passieren, hatte nach eigenen Angaben aber die entsprechende Beschilderung übersehen. Der Wagen hätte an sich durchgepasst, wäre da nicht eine Gerüstkonstruktion an der Decke der Unterführung gewesen. Diese hatte nämlich die Durchfahrtshöhe abgesenkt, was dazu führte, dass der Wagen darunter stecken blieb. Da nichts mehr vorwärts und rückwärts ging, verständigte er die Polizei, die dann zunächst prüfen musste, ob die Statik der Konstruktion und möglicherweise dessen, was sie vielleicht stützen musste, gefährdet war. Nach gut zwei Stunden und vielen Telefonaten konnte der Transporter dann geborgen werden. Dabei half letztlich ein Abschleppdienst. Das Fahrzeug wurde am Dach beschädigt, inwieweit die Konstruktion in Mitleidenschaft gezogen wurde und ob sie gar ersetzt werden muss, ist noch unklar. Auch die Höhe des Sachschadens steht bislang nicht fest.

Hinweis: Ein Foto des festgefahrenen Transporters ist dieser Meldung beigefügt (Quelle: Polizeipräsidium Südosthessen)

6. Zwei E-Roller gestohlen: Wer hat etwas gesehen? - Neuberg/Ravolzhausen

(fg) Zwei E-Roller fehlen seit Samstagmorgen von einem Grundstück in der Oberissigheimer Straße in Ravolzhausen. Nach derzeitigen Erkenntnissen sind fünf Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren und schlanker Statur für den Diebstahl verantwortlich.

Der Polizei liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

Täter 1:

- schwarze kurze Haare, Schnur- und Kinnbart

- bekleidet mit Daunenweste, T-Shirt, Jeans und roten Schuhen

- führte schwarze Umhängetasche mit

Täter 2:

- braune kurze Haare

- bekleidet mit blauem Pullover, schwarzer Jogginghose

- führte helle Bauchtasche mit

Täter 3:

- dunkelbraune Haare mit Dutt

- trug hellgrauen Pullover, graue Jogginghose und Turnschuhe

- hatte schwarzen Rucksack dabei

Täter 4:

- schwarze kurze Haare

- trug dunkelgraue Jacke, dunkle Hose und schwarze Schuhe

Täter 5:

- trug graue Baseballkappe, gelbes T-Shirt, dunkle Jogginghose und schwarze Turnschuhe

Die Tat ereignete sich am Samstagmorgen, gegen 5.15 Uhr. Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in der Cranachstraße unter der Rufnummer 06181 9010-0.

7. Diebstahl aus Reisezentrum am Bahnhof: Bargeld geklaut - Wächtersbach

(lei) Unbekannte waren in der Zeit zwischen Samstag, 14 Uhr und Montag, 6.50 Uhr, in einem Geschäft im Wächtersbacher Bahnhof zugange und haben dort Bargeld gestohlen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen der Tat. Die Kriminellen hatten sich auf noch unbekannte Weise Zugang in das dortige Reisezentrum verschafft und im Inneren einen Tresor geöffnet, aus dem sie dann die Barmittel einsackten. Wie sie den Tresor öffneten, ist ebenfalls noch unklar. Die Ermittler bitten nun um Hinweise zu verdächtigen Personen unter der Rufnummer 06181 100-123.

8. Radlerin gestürzt: Polizei sucht im Rahmen von Unfallfluchtermittlungen bestimmte Ersthelferin - Bad Orb

(lei) Eine noch unbekannte Ersthelferin suchen die Unfallfluchtermittler nach einem entsprechenden Vorfall in der Gewerbestraße. Bei dem Unfall, der sich bereits am vergangenen Mittwoch (17. Juli) an der Einmündung zur Martinusstraße zugetragen hatte, war eine 18-jährige Radfahrerin gestürzt, die sich schwer verletzt hatte. Gegen 18.15 Uhr wollte dort ein weißer Pkw in die Martinusstraße einbiegen, hatte jedoch offenbar den Vorrang der von links kommenden Radlerin missachtet. Die Frau aus Bad Orb bremste scharf ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern, kam dabei jedoch zu Fall. Nachdem der Unfallverursacher unerlaubt weiterfuhr, kam der Gestürzten eine unbekannte Frau zur Hilfe, erkundigte sich nach ihrem Wohlergehen und ging dann aber weiter. Die Radfahrerin kam anschließend mit mehreren Schürfwunden und Verdacht auf eine Knieverletzung in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die noch unbekannte Helferin und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5699 bei den Ermittlern zu melden.

Offenbach 23.07.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

