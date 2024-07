Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Scheinwerfer ausgebaut; Motorradfahrer schwer verletzt; Mit Pfefferspray gesprüht; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Erneut Scheinwerfer ausgebaut: Zeugen gesucht - Offenbach

(lei) Schon wieder ist es passiert: Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag erneut Scheinwerfer aus einem Porsche ausgebaut und entwendet. Geschehen ist das Ganze gegen 4.25 Uhr in der Fritz-Remy-Straße (einstellige Hausnummern). Dort hatten sich Zeugenangaben zufolge zwei dunkel gekleidete Personen an einem schwarzen Cayenne zu schaffen gemacht und die Lichter ratzfatz demontiert, ehe sie in Richtung Brunnenweg flüchteten. Einer der beiden trug eine Tasche. In den letzten Wochen kam es in Stadt und Kreis Offenbach bereits zu mehreren solcher Diebstähle an Fahrzeugen dieser Marke und auch anderer Hersteller (wir berichteten). Die Ermittler prüfen weiterhin mögliche Verbindungen zwischen den einzelnen Taten. Weitere Zeugen des aktuellen Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069-8098-1234 zu melden.

2. Motorradfahrer schwer verletzt - Offenbach

(lei) In der Kaiserstraße kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto- und einen Motorradfahrer, der für letzteren im Krankenhaus endete. Dem Polizeibericht zufolge war ein 20 Jahre alter Mercedes-Fahrer gegen 22.15 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen in südliche Richtung unterwegs, als er an der Einmündung der Bernardstraße aufgrund eines von dort kommenden Autos, welches offenbar in die Kaiserstraße einbiegen wollte, auf die linke Fahrspur wechselte. Beim Fahrstreifenwechsel übersah er offenbar einen von hinten auf dieser Spur herankommenden 25-jährigen Motorradfahrer, dem wiederum vorgeworfen wird, bei unklarer Verkehrslage überholt zu haben. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei sich der Biker schwere Verletzungen zuzog und in eine Klinik gebracht werden musste. An der E-Klasse und der Kawasaki entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 8.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 beim Polizeirevier Offenbach zu melden.

3. Nach Wohnungsbrand: Kripo geht von technischem Defekt als Brandursache aus - Mainhausen/Mainflingen

(lei) Die anfängliche Vermutung, dass das Feuer in einer Wohnung in der Querstraße am Dienstagnachmittag (wir berichteten) durch das alleinige Abbrennen von Feuerwerk hervorgerufen wurde, hat sich so nicht bestätigt. Das haben die Brandermittler des zuständigen Fachkommissariats 11 der Offenbacher Kriminalpolizei nun mitgeteilt, die am Mittwoch die betroffene Wohnung in Augenschein genommen hatten. Nach ihrer Untersuchung sind sie zu dem Ergebnis gekommen, dass der Brand vermutlich durch einen technischen Defekt an einem Akku einer Drohne verursacht wurde. Der Stromspeicher hatte aus noch unbekannten Gründen offenbar "umgesetzt", war in Flammen aufgegangen und hatte dann auch tatsächlich in der Wohnung vorhandene Feuerwerkskörper entzündet, was die durch Nachbarn wahrgenommene Knallgeräusche erklärt. Bei dem anschließenden Feuer wurde der 24-jährige Bewohner verletzt und es entstand ein Sachschaden von etwa 150.000 Euro. Die Wohnung ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar und durch die Brandzehrung stark beschädigt. Die Ermittlungen dauern zwar weiterhin an, sie werden jedoch nicht mehr gegen den 24-Jährigen wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung geführt.

4. Mit Pfefferspray gesprüht: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung - Offenbach

(fg) Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Polizei nun gegen einen Wohnungsinhaber der Marienstraße (50er-Hausnummern), nachdem dieser im Rahmen von Nachbarschaftsstreitigkeiten am Mittwochnachmittag mit Pfefferspray gesprüht haben soll. Der Vorfall ereignete sich nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 15 Uhr im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. In diesem soll der 52-Jährige das Reizstoffsprühgerät gegen zwei Anwohner eingesetzt haben. Zwei weitere Personen seien ebenfalls durch den versprühten Reizstoff leicht verletzt worden. Weshalb es zu den Streitigkeiten kam, ist bislang nicht bekannt und nun Teil der Ermittlungen.

5. Unbekannter schlug Busfahrer: Zeugensuche! - Dietzenbach

(fg) Aus bislang unbekannten Gründen schlug ein Unbekannter am Mittwochnachmittag den Busfahrer der Linie OF-96 an der Bushaltestelle "Rathaus-Center" in der Offenbacher Straße und machte sich anschließend davon. Zudem beschädigte der Mann im Zuge einer Rangelei das Mobiltelefon des Busfahrers. Nach derzeitigen Erkenntnissen stieg der Angreifer nach der Tat, die sich gegen 17.45 Uhr ereignet hatte, in ein grünes Auto mit OF-Kennzeichenschildern. Der Busfahrer verletzte sich leicht, eine Behandlung in einem Rettungswagen war jedoch vorerst nicht nötig. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen und bitten diese, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 zu melden.

6. Nach Unfall auf Landesstraße 2310: Auto brannte vollständig aus - Seligenstadt

(fg) Am Mittwochvormittag ereignete sich auf der Landesstraße 2310 ein Verkehrsunfall, infolgedessen ein Dacia Sandero vollständig ausbrannte; der 29 Jahre alte Fahrer, der den Wagen zuvor verlassen konnte, kam mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Dacia-Lenker gegen 11.45 Uhr die Landesstraße 2310, ordnete sich im Bereich der Einmündung zur Aschaffenburger Straße auf der dortigen Linksabbiegerspur ein und beabsichtigte im weiteren Verlauf in die Straße einzufahren. Beim Linksabbiegen übersah der 29-Jährige offenbar eine geradeausfahrende Sattelzugmaschine, an dessen Steuer ein 53-Jähriger saß, sodass es zum Zusammenstoß kam. Durch den Aufprall entfachte sich ein Feuer im Motorraum des Autos, das vor Ort vollkommen ausbrannte. Die Landesstraße war während der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen bis kurz nach 16 Uhr gesperrt. Der ausgebrannte Wagen wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Weitere Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

7. Radfahrerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt - Seligenstadt

(cw) Eine Fahrradfahrerin verletzte sich am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in der Frankfurter Straße leicht. Gegen 16.50 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem weißen Ford Transit die Frankfurter Straße. Nach derzeitigen Ermittlungen soll die in gleiche Richtung fahrende 56 Jahre alte Zweiradlenkerin aus bislang unbekannten Gründen in Richtung Gehweg gedrängt worden sein; sie kam zu Fall. Hierbei sei es zu keiner Berührung zwischen Autofahrer und Radlerin gekommen. Die Dame aus Seligenstadt erlitt Prellungen sowie Hautabschürfungen. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Zweirad entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise zum Unfallgeschehen können der Polizeistation Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0 gemeldet werden.

8. Mann wirft mit Steinen nach Klinik-Angestellter - Seligenstadt

(lei) Polizisten wurden am frühen Donnerstagmorgen zur Asklepiosklinik gerufen, da dort ein junger Mann eine Angestellte des Krankenhauses verletzt haben soll. Den Feststellungen der Beamten zufolge war der 20-Jährige gegen 2.25 Uhr im Empfangsbereich erschienen, da er sich am Auge behandeln lassen wollte. Nachdem die gleichaltrige Geschädigte, die am Empfang saß, ihm sagte, dass kein Augenarzt im Dienst sei, reagierte der Patient ganz offensichtlich ungehalten, woraufhin er kurz nach draußen ging und mit zwei Steinen zurückkehrte, die er dann in Richtung der Angestellten geworfen haben soll. Einem konnte sie noch ausweichen, der andere traf sie an der Nase, wodurch sie verletzt wurde. Die Beamten leiteten gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein.

9. Stromkabel von Baustelle entwendet - Neu-Isenburg

(cw) Von einer Baustelle in der Schleussnerstraße haben Unbekannte mehrere Stromkabel geklaut. Zwischen Dienstag, 16 Uhr und Mittwoch, 8 Uhr, betraten die Langfinger das Areal der Großbaustelle. Dort gelangten sie in die Tiefgarage eines Rohbaus und schnitten mehrere Stromkabel ab. Anschließend flüchteten sie mit der Beute. Nach erster Schätzung hat das Diebesgut einen Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 entgegen.

Offenbach 25.07.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

