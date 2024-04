POL-PDPS: Münchweiler/Ro./Ruppertsweiler - Unter Einfluss von Alkohol und Drogen Auto gefahren

Polizei Pirmasens (ots) - Am Freitag, 05.04.2024, kurz vor 16:00 Uhr, wurde in der Landauer Straße ein Brand in einem dreistöckigen Gebäude gemeldet. Der Brandherd konnte in einer Küche im 2. OG ausfindig und durch die Feuerwehr erfolgreich gelöscht werden, bevor der Brand auf weitere Gebäudeteile übergreifen konnte. Die Bewohner der Wohnung im dritten Obergeschoß hatten das Gebäude bereits eigeninitiativ ...

