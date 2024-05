Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Verkehrssicherheitstag am Berufsschulzentrum Nord

Wismar (ots)

Bereits zum dritten Mal fand am Mittwoch (15.05.) ein Verkehrssicherheitstag im Berufsschulzentrum Nord in Wismar statt. Im Vordergrund stand erneut, die Zielgruppe der jungen Fahrerinnen und Fahrer für die Teilnahme am Straßenverkehr zu sensibilisieren und auf mögliche Gefahren aufmerksam zu machen.

In der Zeit von 08:00 bis 14:00 Uhr konnten die Berufsschülerinnen und -schüler diverse Stationen der Verkehrswacht Wismar, der Bundespolizei, der Berufsfeuerwehr Wismar, der Malteser, der AOK, des BADS (Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr) und weiterer Akteure durchlaufen.

Der Präventionsbereich der Polizeiinspektion Wismar informierte unter anderem zur Thematik Ablenkung im Straßenverkehr durch die Nutzung des Smartphones. Mit der Rauschbrille, die unterschiedliche Beeinflussungen durch Alkohol oder Drogen nachahmt, konnten sich Interessierte auf einen kleinen Parcour der Verkehrswacht begeben oder ihre Fertigkeiten in einem Fahrsimulator testen.

Da neben Alkohol und Drogen im Straßenverkehr auch nicht angepasste Geschwindigkeit zu den Hauptunfallursachen für Verkehrsunfälle mit Personenschäden zählt, stellten Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers (AVPR) Metelsdorf das Lasergerät zur Geschwindigkeitsmessung vor und klärten zu Verkehrsverstößen durch überhöhte Geschwindigkeit und deren Folgen auf. Rund um das Thema Führerscheinerwerb sowie Führerscheinverlust konnten sich die Jugendlichen und Heranwachsenden an den Stationen der Führerscheinstelle Wismar sowie einer Wismarer Fahrschule erkundigen.

