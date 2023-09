Feuerwehr München

FW-M: Pkw fährt gegen Mauer (Lehel)

Freitag, 29. September 2023, 23.50 Uhr

Triftstraße

Am Freitag, kurz vor Mitternacht ereignete sich ein Unfall in der Triftstraße. Der Sachschaden ist in einem höheren Bereich anzusiedeln, der Zustand des Fahrers ungewiss.

Das eCall-System eines Pkw meldete der Leitstelle einen Unfall. Mehrere Mitteilungen von Passanten untermauerten die Meldung.

Die alarmierten Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass ein höherpreisiger Pkw gegen die Hauswand gefahren ist. Auf dem Weg dorthin beschädigte er zusätzlich mehrere Wahlplakate, fuhr einen Parkautomat um und beschädigte ein parkendes Auto. Vom Fahrer des Fahrzeuges fehlte jedoch jede Spur. Die Feuerwehrleute sicherten den Pkw und stellten den Brandschutz sicher.

Der Sachschaden wird vonseiten der Feuerwehr nicht beziffert. Zur Unfallursache und dem Verbleib des Fahrers ermittelt die Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

