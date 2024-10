LPI-J: Ladendieb landete in Klinik

Jena (ots) - Über Notruf erhielt die Polizei am Dienstagabend die Meldung, dass eine männliche Person mehrere Passanten am Busbahnhof grundlos anpöbelt und beleidigt. Die Erwachsenen waren zum Teil mit ihren Kindern unterwegs, die den Aggressor miterlebten. Kurz bevor der Mann am Paradiesbahnhof in einen Zug einsteigen konnte, wurde er von den Polizeibeamten ergriffen. Sein Verhalten war unter anderem durch einen hohen ...

mehr