POL-ME: Gleich zwei Motorräder aus Tiefgarage entwendet - Langenfeld - 2408103

In der Nacht auf Freitag, 23. August 2024, wurden gleich zwei Motorräder der Marke Kawasaki aus einer Tiefgarage in Langenfeld entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

In der Zeit von 23 Uhr bis 7 Uhr verschafften sich Diebe auf bisher unbekannte Art und Weise Zugang zu einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Seidenweberstraße. Sie entwendeten eine Kawasaki Versys 650 in schwarz-grüner Farbe sowie eine schwarze Kawasaki mit ukrainischen Kennzeichen, die jeweils auf einzelnen Stellplätzen abgestellt waren.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren ein und schrieb die Motorräder zur internationalen Fahndung aus. Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld führten bisher zu keinem positiven Ergebnis. Wie der oder die Täter die Motorräder abtransportieren konnten, ist bisher unbekannt und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Hinweise zum Tatgeschehen oder zum Verbleib der beiden Motorräder nimmt die Polizei Langenfeld, Telefon 02173 / 288 6310, jederzeit entgegen.

