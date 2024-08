Polizei Mettmann

POL-ME: Mülltonnenbrand auf Restaurant-Parkplatz - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2408102

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Auf dem Parkplatz eines Ratinger Restaurants standen zwei Mülltonnen und ein Plastikfass in der Nacht auf Sonntag, 25. August 2024, in Flammen. Nach ersten Einschätzungen geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Das war geschehen:

Um etwa 1:35 Uhr wurde der Polizei ein Brand an der Knittkuhler Straße gemeldet. Vor Ort eingetroffen, stellten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten ein Feuer auf dem Parkplatz eines Restaurants am angrenzenden "Lohofweg" fest. Hier standen zwei Bio-Mülltonnen sowie ein Plastikfass in Flammen und wurden gänzlich zerstört. Die Feuerwehr konnte die Brandstelle löschen.

Nach ersten Einschätzungen handelt es sich bei der Brandursache um Brandstiftung. Hinweise zu tatverdächtigen Personen liegen der Polizei jedoch aktuell nicht vor.

Daher bittet sie Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht auf Sonntag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Knittkuhler Straße / Lohofweg gemacht haben, sich jederzeit mit der Polizeiwache Ratingen telefonisch unter 02102 / 9981 - 6210 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell