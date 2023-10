Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Haftbefehl nach Pkw- Aufbrüchen

Neuss (ots)

Am Sonntag (08.10.), gegen 06 Uhr, rückte die Polizei zum Eibenweg in Rosellen aus. Ein Anwohner hatte beobachtet, wie eine männliche Person auf dem Pannebäckerweg an Autotüren und Garagentoren rüttelte. Auf Ansprache hin gab der Unbekannte an, sich verlaufen zu haben und zog weiter in Richtung Neukirchener Straße. Kurze Zeit später war ein Poltern aus selbiger Richtung zu vernehmen. Als der Anwohner nachschaute, musste er einen offenstehenden Pkw auf dem Parkplatz eines am Eibenweg gelegenen Supermarktes feststellen. Neben dem Fahrzeug lag Werkzeug auf dem Boden, das sich zuvor in dem Auto befunden hatte. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie auf der Neukirchener Straße ein weiteres geöffnetes Fahrzeug fest, aus dem Bargeld entwendet worden war. Während die Beamten noch mit der Sachverhaltsaufnahme vor Ort beschäftigt waren, kehrte der aufmerksame Anwohner, der sich inzwischen zu seiner Wohnanschrift begeben hatte, zurück und gab an, den Einbrecher erneut gesehen zu haben. Im Einmündungsbereich der Neukirchener Straße / Fliederstraße konnten weitere Beamte daraufhin einen 34- jährigen Mann ohne festen Wohnsitz antreffen und vorläufig festnehmen. Er wurde zur Durchführung weiterer kriminalpolizeilicher Maßnahmen zu einer Polizeiwache gebracht. Währenddessen konnten gegen 09 Uhr auf der Neukirchener Straße und dem Zirbelweg noch jeweils ein angegangenes Fahrzeug festgestellt werden. Beide standen offen und waren durchwühlt. Aus Erstgenanntem wurden u.a. eine Damensonnenbrille und Babyschuhe entwendet, die bei der Durchsuchung des 43- Jährigen aufgefunden werden konnten.

Der Tatverdächtige wurde einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaft.

Wie der Tatverdächtige die Autos öffnete, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen, die beim Kriminalkommissariat 14 geführt werden.

