POL-NE: Motorrad gestohlen - Zeugen gesucht

Jüchen (ots) - Am 08.10.2023, gegen 18:30 Uhr, kam es in der Ortslage Jüchen-Neuenhoven zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 87-jähriger Mönchengladbacher mit seinem PKW Mercedes den Flaßrather Weg aus Richtung Blumenstraße und bog an der Kreuzung zur L116 (Lindenstraße) nach links in Richtung Mönchengladbach ab. Dabei übersah er eine ...

mehr