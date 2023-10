Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte geben sich als Handwerker aus

Neuss (ots)

Am Freitag (06.10.), gegen 15:10 Uhr, gaben sich Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus an der Johanna-Etienne-Straße als Handwerker aus und verschafften sich so Zutritt zu der Wohnung einer 85-jährigen Neusserin.

Die Unbekannten gaben an, dass sie Wasserrohrleitungen überprüfen müssten und baten die Frau, alle Wasserleitungen zu öffnen. Als die Tochter der 85-Jährigen kurz die Wohnung betrat, verließen die beiden Unbekannten fluchtartig das Gebäude.

Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Die Tatverdächtigen werden als männliche Personen mit schwarzen Haaren und leicht dunkler Haut beschrieben. Einer der beiden sei von auffallend kräftiger Statur.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

