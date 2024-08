POL-ME: 23-jähriger Fahrer mutmaßlich aufgrund nasser Straße verunfallt - Ratingen - 2408101

Polizei Mettmann

In Ratingen-Lintorf kam es am späten Samstagabend, 24. August 2024, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 23-Jähriger die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden verletzt.

Das ist der aktuelle Stand der Unfallermittlungen:

Um etwa 23:35 Uhr fuhr der 23-jährige Mülheimer in Begleitung seiner gleichaltrigen Beifahrerin mit seinem Mini auf der Tiefenbroicher Straße in Richtung Uhlandstraße. Nach den derzeit vorliegenden Kenntnissen verlor der Fahrer auf Höhe der dortigen Einmündung mutmaßlich aufgrund der nassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto geriet ins Schleudern, wodurch es zu einem Zusammenstoß mit einem am Fahrbahnrand geparkten Jeep kam. Zudem wurde dieser aufgrund der Wucht des Zusammenstoßes gegen einen dahinter befindlichen VW Polo geschoben, der ebenfalls beschädigt wurde.

Die Beifahrerin aus Ratingen zog sich durch die Kollision schwere Verletzungen zu und wurde rettungsdienstlich behandelt. Anschließend brachten die Rettungskräfte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 23-Jährige wurde zudem leicht verletzt.

Der Mini des Mühlheimers war nicht mehr fahrbereit und musste im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Insgesamt entstand an den drei Autos ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro.

