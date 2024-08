Polizei Mettmann

POL-ME: 17-jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt - Velbert - 2408098

Mettmann (ots)

In Velbert kam es am Donnerstagmittag (22. August 2024) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem jungen Radfahrer sowie einem Autofahrer. Hierbei wurde der Radfahrer schwer verletzt.

Folgendes war geschehen:

Gegen 11:50 Uhr war ein 51 Jahre alter Velberter mit seinem Skoda Octavia über die Hohenbruchstraße in Richtung des Schanzenwegs gefahren. Hierbei beabsichtigte er auf Höhe der dortigen Bushaltestelle sein Fahrzeug zu wenden. Zur gleichen Zeit befuhr ein 17-jähriger Velberter mit seinem E-Bike die Hohenbruchstraße ebenfalls in Richtung des Schanzenwegs. Während der Autofahrer seinen Wagen wendete, kam es dann zum Zusammenstoß, in Folge dessen der Radfahrer zu Boden stürzte.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Jugendlichen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Skoda-Fahrer verblieb ebenso wie seine Familienangehörigen, die sich mit ihm im Auto befunden hatten, unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten polizeilichen Schätzungen auf eine Summe von knapp 3.000 Euro.

