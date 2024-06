POL-COE: Nottuln, Darup, Gladbeck/ Einbruch in Haus

Coesfeld (ots) - Ein Auto ist am Montag (24.06.24) mit einem Baum kollidiert. Gegen 15.45 Uhr befuhr eine 54-jährige Frau aus Nordkirchen die Ascheberger Straße in Capelle in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Sie kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Mit einem Rettungswagen kam die verletzte Frau in ein Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

mehr