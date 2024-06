Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Rorup, L580/ Auto und Motorradfahrer kollidieren

Coesfeld (ots)

In der Bauerschaft Hanrorup sind am Montag (24.06.24) ein Auto und ein Motorradfahrer zusammengestoßen. Gegen 16.50 Uhr befuhr ein 54-jähriger Rosendahler auf seiner Maschine die L580 aus Billerbeck kommend in Fahrtrichtung Rorup. Ein 55-jähriger Autofahrer aus Dülmen war zur gleichen Zeit auf dem Mühlenweg in Rorup-Hanrorup unterwegs. Als er die L580 geradeaus überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß. Der verletzte Motorradfahrer kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, der Autofahrer blieb unverletzt.

