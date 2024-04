Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Geburtstag endet im Polizeigewahrsam

Hamm-Mitte (ots)

Am späten Sonntagabend (31. März) endete der Geburtstag eines 31-Jährigen aus Hamm im Polizeigewahrsam. Im Vorfeld war es gegen 22:10 Uhr in einer Wohnung auf der Silberstraße zu Widerstandshandlungen gekommen, in deren Verlauf ein 26-Jähriger Polizeibeamter sowie eine 27-jährige Beamtin leicht verletzt wurden. Über den Abend hinweg waren die Ordnungshüter in Summe zwei Mal in das Mehrfamilienhaus gerufen worden. Schließlich sperrte sich der Aggressor gegen die Durchsetzung eines zuvor ausgesprochenen Platzverweises. Die Beamt/innen blieben dienstfähig. Zusätzlich kam es zu Drohungen und Beleidigungen zum Nachteil der insgesamt vier am Einsatz beteiligten Polizist/innen.(es)

