POL-HAM: "Car-Freitag" - Eine Bilanz der Kontrollen

Hamm-Herringen (ots) - Nach dem Einbruch eine Kippe - Das dachte sich wohl ein Unbekannter, der am Donnerstag, 28. März, um 2.35 Uhr in ein Wohnhaus an der Spenglerstraße eingebrochen ist. Er stahl Bargeld und eine Schachtel Zigaretten. Über ein Fenster gelang er gewaltsam in die Räumlichkeiten und durchsuchte dort mehrere Zimmer. Gegen 3.08 Uhr machte er sich schließlich mit seiner Beute in unbekannte Richtung ...

