Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannter Einbrecher löst Hubschraubereinsatz im Hammer Norden aus

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Gleich dreimal versuchte ein bislang unbekannter Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch, 27. März, zwischen 2.50 und 3.15 Uhr in Wohnungen am Bockumer Weg, der Oranienburger Straße und der Schmale Mersch einzudringen.

Gegen 2.50 Uhr wachte der Bewohner einer Wohnung in der Schmalen Mersch auf, als er Geräusche auf seinem Balkon hörte. Dort sah er, wie sich ein unbekannter Einbrecher an seiner Balkontür zu schaffen machte. Als der Einbrecher erkannt wurde, ergriff er die Flucht.

Ähnlich erging es den Bewohnern einer Wohnung an der Oranienburger Straße und eines Wohnhauses am Bockumer Weg. Gegen 03:05 Uhr und 03:15 Uhr wurden sie durch verdächtige Geräusche aus dem Schlaf gerissen und bemerkten den unbekannten Einbrecher, der sich an der Balkon- bzw. Terrassentür zu schaffen machte.

Auch hier flüchtete der Einbrecher in unbekannte Richtung, als er von den Bewohnern gesehen wurde.

In allen drei Fällen ist die Beschreibung des unbekannten Einbrechers identisch:

Er ist 18 bis 20 Jahre alt, mindestens 1,80 Meter groß, hat eine athletische Statur und kurze Haare. Er hat keine Gesichtsbehaarung und war zur Tatzeit komplett dunkel gekleidet.

Im Rahmen der Fahndung konnten Einsatzkräfte der Polizei Hamm eine Person wahrnehmen, die rennend über Grundstücke am Landwehrweg in Richtung Heidewinkel flüchtete.

Zur weiteren Fahndung wurde ein Polizeihubschrauber angefordert.

Hinweise zu den Einbrüchen und dem Unbekannten nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. Zudem bittet die Polizei Hamm darum, Videoaufzeichnungen aus der fraglichen Nacht eigenständig zu sichten und bei verdächtigen Aufnahmen diese an die Polizei weiterzuleiten. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell