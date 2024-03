Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Leichtverletzte nach Auffahrunfall auf Caldenhofer Weg

Hamm-Rhynern (ots)

Am Mittwochmittag (27. Dezember) wurde eine 19-jährige Peugeotfahrerin aus Hamm bei einem Auffahrunfall auf dem Caldenhofer Weg in Höhe der Hausnummer 190 leicht verletzt. Gegen 13.10 Uhr war sie in Fahrtrichtung stadteinwärts unterwegs und gerade im Begriff, auf eine Grundstückseinfahrt abzubiegen, als ein hinter ihr befindlicher, 24-jähriger Opelfahrer aus Münster auf ihren Cabrio auffuhr. Die junge Frau wurde einem Hammer Krankenhaus zugeführt, von wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf 6000 Euro geschätzt.(es)

