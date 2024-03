POL-HAM: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 29.03.2024, 21:01 Uhr

Hamm-Rhynern (ots) - Schwer verletzt wurde am Mittwochnachmittag (27. März) ein 79-jähriger Pedelecfahrer aus Hamm bei einem Alleinunfall auf der Straße "An der Lohschule". Diese hatte der Senior gegen 12.40 Uhr in Fahrtrichtung Osten befahren war dort mit einer Warnbake zusammen gestoßen. Er wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. An dem E-Bike entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa ...

