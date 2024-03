POL-HAM: Alleinunfall mit schwer verletzter Person

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Gleich dreimal versuchte ein bislang unbekannter Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch, 27. März, zwischen 2.50 und 3.15 Uhr in Wohnungen am Bockumer Weg, der Oranienburger Straße und der Schmale Mersch einzudringen. Gegen 2.50 Uhr wachte der Bewohner einer Wohnung in der Schmalen Mersch auf, als er Geräusche auf seinem Balkon hörte. Dort ...

