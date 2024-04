Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad aus Keller gestohlen

Meiningen (ots)

In der Zeit vom 28.03.2024 bis zum 01.04.2024 klauten unbekannte Diebe ein Fahrrad aus dem Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Mittleren Rasen" in Meiningen. Das blaue Mountainbike der Marke "Ghost" hat einen Wert von etwa 450 Euro. In den Keller gelangen grundsätzlich nur berechtigte Personen mit Schlüssel. Aufbruchspuren an der Tür waren nicht erkennbar. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0098968/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

