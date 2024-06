POL-COE: Nordkirchen, Capelle, K15/ Auto prallt gegen Baum

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind in der Kreuzbauerschaft in zwei Baucontainer eingebrochen. Zwischen 18 Uhr am Freitag (21.06.24) und 5.45 Uhr am Montag (24.06.24) brachen die Täter Vorhängeschlösser auf und entwendeten zwei hochwertige Werkzeuge. Auch das Schloss eines dritten Containers öffneten die Unbekannten gewaltsam, entwendeten jedoch nichts. Die Polizei in ...

