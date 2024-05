LPI-SHL: Platter Reifen

Bad Salzungen (ots) - Zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw kam es in er Zeit vom 18.05. 21:00 Uhr - 19.05. 10:30 Uhr in Bad Salzungen auf dem Parkplatz des neuen Action-Marktes in der Unteren Beete. Beschädigt wurden hier die Außenspiegel des Pkw. Personen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Bad ...

mehr