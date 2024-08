Polizei Mettmann

POL-ME: 40-Jähriger bei Verkehrsunfall gestorben: Polizei geht von einer internistischen Ursache aus - Wülfrath - 2408096

In Wülfrath kam es am Donnerstag (22. August 2024) zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem ein 40 Jahre alter Mann aus Mönchengladbach sein Leben verlor.

Folgendes war geschehen:

Gegen 14:15 Uhr fuhr der 40-Jährige gemeinsam mit seinem 18-jährigen Beifahrer in einem Mercedes Sprinter über die Mettmanner Straße in Richtung Wülfrather Straße. Nach dem Stand der derzeitigen Ermittlungen sackte der Fahrer dann auf Höhe der Hausnummer 178 am Steuer zusammen und verlor sein Bewusstsein, wodurch der Wagen von der Straße geriet und gegen eine Mauer prallte.

Alarmierte Rettungskräfte waren schnell vor Ort und brachten ihn reanimationspflichtig ins Krankenhaus. Von dort aus wurde dann die Polizei gegen 16 Uhr darüber informiert, dass der Mann leider verstorben war. Nach allen derzeit vorliegenden Informationen wird von einer internistischen Ursache ausgegangen.

Der Beifahrer des Verstorbenen verblieb bei dem Unfall körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Zur Dauer der Unfallaufnahme musste der Bereich rund um die Unfallstelle für den Verkehr gesperrt werden.

