POL-ME: Mehrere Mülltonnen angezündet - die Polizei ermittelt - Hilden - 2408093

In Hilden kam es in der Nacht auf Donnerstag, 22. August 2024, zu mehreren Mülltonnenbränden. Die Polizei geht nach derzeitigen Kenntnissen davon aus, dass die Brände vorsätzlich gelegt wurden. Die Ermittlungen dauern an.

Das weiß die Polizei bislang:

Gegen 2:40 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen gleich drei brennende Mülltonnen: Eine brennende Papiermülltonne aus Plastik im Bereich eines Garagenhofs am Rembrandtweg sowie zwei Restmülltonnen einer Mülltonnenbox am Frans-Hals-Weg. An diesen nur etwa 200 Meter voneinander entfernten Brandörtlichkeiten gelang es den Polizeibeamtinnen und -beamten selbstständig das Feuer zu löschen.

Etwas mehr als eine Stunde später wurde der Polizei dann gegen 3:50 Uhr ein Brand auf einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses am Clarenbachweg gemeldet. Als die Polizei an der Brandörtlichkeit eintraf, stellte sie eine Plastikmülltonne fest, die gänzlich in Flammen stand. Auch eine daneben befindliche Papiermülltonne wurde beschädigt. Die eingesetzten Kräfte der Hildener Feuerwehr konnten den Brand erfolgreich löschen.

Durch die insgesamt fünf beschädigten Mülltonnen entstand ein geschätzter Schaden in niedriger vierstelliger Höhe.

Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe der registrierten Brände geht die Polizei nach ersten Kenntnissen von einem Tatzusammenhang aus. Konkrete Hinweise auf verdächtige ergaben sich im Rahmen der Fahndung und der Ermittlungen aber bislang keine.

Daher fragt die Polizei:

Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich des Clarenbergwegs, des Rembrandtwegs oder Frans-Hals-Wegs gemacht oder kann mit anderen Hinweisen die Ermittlungen der Polizei unterstützen? Hinweise nimmt die Polizei Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 / 898 - 6410 entgegen.

