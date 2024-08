Polizei Mettmann

POL-ME: Auto überschlagen - 19-jährige Autofahrerin schwer verletzt - Heiligenhaus - 2408091

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Mittwochvormittag, 21. August 2024, wurde eine 19-jährige Toyota-Fahrerin in Heiligenhaus-Unterilp schwer verletzt, als sie aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto verlor und sich überschlug. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 10:40 Uhr befuhr eine 19-jährige Heiligenhauserin mit ihrem Toyota Yaris die Rhönstraße in Richtung Harzstraße. In einer leichten Rechtskurve verlor sie aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto und stieß mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Nissan Qashqai zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Toyota und blieb stark beschädigt auf dem Dach liegen.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten die 19-jährige Fahrerin und brachten sie zur stationären Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Rhönstraße gesperrt. Die Gesamtschadenshöhe wird auf circa 38.000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312 6150, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell