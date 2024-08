POL-ME: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall: Beifahrer leicht verletzt - Langenfeld - 2408089

Polizei Mettmann

Langenfeld - 2408089

Mettmann

In Langenfeld kam es am späten Dienstagabend (20. August 2024) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18 Jahre alter Haaner leicht verletzt wurde. Zudem entstand ein hoher Sachschaden.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war gegen 23:20 Uhr ein 21 Jahre junger Langenfelder mit seinem Cupra Formentor über die Industriestraße in Richtung Langenfeld gefahren, als er mutmaßlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen verlor. So prallte das Auto zunächst gegen die Bordsteinkante und rutschte dann von der Straße, wo es mit hoher Wucht in den Anhänger eines dort abgestellten Lkw-Gespanns stieß.

Glücklicherweise wurde der junge Fahrer des Autos bei dem Unfall laut eigenen Angaben nicht verletzt - er lehnte eine Kontrolle durch die alarmierten Rettungskräfte ab. Einer seiner beiden Mitfahrer, ein 18 Jahre junger Mann aus Haan, musste jedoch zur weiteren ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der weitere Mitfahrer, ein 17-jähriger Hildener, verblieb ebenso unverletzt wie der Fahrer des Lkw, der sich zum Unfallzeitpunkt im Führerhaus aufgehalten hatte.

Bei dem Unfall entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden: Fahrzeugteile verteilten sich über mehrere Meter auf der Fahrbahn - an dem Cupra entstand ein Totalschaden, sodass der Wagen abgeschleppt werden musste. Auch an dem Lkw-Anhänger entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Insgesamt schätzt die Polizei den entstandenen Schaden auf eine Summe von deutlich über 20.000 Euro.

