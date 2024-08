Polizei Mettmann

POL-ME: Brand in Hochhaus: Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus - Ratingen - 2408087

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr der Stadt Ratingen bereits berichtete, kam es am Dienstagnachmittag (20. August 2024) zu einem Brand in einer Wohnung in einem Hochhaus an der Jenaer Straße in Ratingen (siehe dazu die Pressemeldung unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70701/5847511).

--- Aktuelle Fortschreibung der Polizei ---

Im Rahmen der von der Kriminalpolizei eingeleiteten Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Brand in der Wohnung vorsätzlich gelegt worden war. Der tatverdächtige Brandverursacher, ein 51 Jahre alter Deutscher aus Duisburg, konnte im Rahmen des Einsatzverlaufes im Umfeld angetroffen werden. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol (rund 1,4 Promille) und wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen nach dem Psychisch-Krankengesetz zwangsweise in eine Einrichtung eingewiesen.

Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Die Höhe des bei dem Brand entstandenen Schadens ist bislang noch nicht geklärt - die Wohnung ist jedoch vorerst nicht bewohnbar.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell