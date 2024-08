Polizei Mettmann

POL-ME: Falscher Wasserwerker bestiehlt Seniorin mit Komplizen - Ratingen - 2408085

Mettmann (ots)

Am Donnerstagvormittag, 15. August 2024, gab sich ein bislang unbekannter Mann gegenüber einer Seniorin aus Ratingen als Handwerker aus. Während er die Seniorin ablenkte, stahl eine mutmaßlich weitere Person Schmuck aus der Wohnung. Die Polizei möchte diesen Vorfall nutzen, um erneut auf die unterschiedlichen Betrugsmaschen hinzuweisen.

Das war geschehen:

Nach aktuellen Kenntnissen erschien um etwa 11:30 Uhr ein vermeintlicher Wasserwerker vor der Tür der 83-Jährigen. Er gab an, dass es einen Rohrbruch im Nachbarhaus gegeben habe und er den Wasserdruck in der Wohnung der Seniorin überprüfen müsse. Sie gewährte ihm den Eintritt. Die Wohnungstür blieb dabei geöffnet.

Nach einer Viertelstunde verließ der Mann die Wohnung unter einem Vorwand. Erst später stellte die Ratingerin fest, dass ihr ein Schmuckstück gestohlen wurde. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass eine weitere Person die Wohnung betrat, während der vermeintliche Wasserwerker die 83-Jährige ablenkte.

Die Seniorin beschreibt den Mann wie folgt:

- etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß - dunkles Haar, kein Bart - sprach Hochdeutsch - westeuropäisches Erscheinungsbild - dunkel bekleidet

Die Polizei rät:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerkerinnen und Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: Auch dieser kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Freundinnen, Freunden oder Verwandten oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt, der vorgibt, in Ihre Wohnung zu wollen.

