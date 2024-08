Polizei Mettmann

POL-ME: Kunstausstellung im Polizeigebäude - Mettmann - 2408084

Mettmann (ots)

Kunst und Polizei - kann das zusammengehören? Bei der Kreispolizeibehörde Mettmann lautet die Antwort eindeutig: Ja. In den vergangenen Jahren hatten im Hauptgebäude am Adalbert-Bach-Platz bereits zahlreiche Künstlerinnen und Künstler ihre Werke ausgestellt.

Nun freut sich die Polizei auf die Arbeiten von rund zehn Künstlerinnen der Malschule "maldumal".

Die Vernissage zur Ausstellung findet am Freitag, 30. August 2024, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr im Foyer der Polizei Mettmann, Adalbert-Bach-Platz 1 in Mettmann, statt. Der Eintritt ist frei.

Die jungen Frauen aus Gevelsberg treffen sich einmal wöchentlich und sind zum Teil seit Kindertagen in der Gevelsberger Malschule tätig, wo sie Pinsel und Spachtel schwingen.

"Wir Mädels sind alle unterschiedliche Charaktere, doch haben die Leidenschaft und die Freude an der Malerei gemeinsam. In unseren wöchentlichen Treffen tauschen wir uns aus - als Künstlerinnen und Freundinnen", so die Dozentin Amelie Bühne, die das wöchentliche Atelier betreut.

In der Kunstausstellung werden gemalte Werke unter anderem - passend zur Ausstellungslocation - mit Polizeimotiven zu sehen sein.

Zur Berichterstattung über die Eröffnung der Ausstellung sind Medienvertreterinnen und -vertreter ebenfalls herzlich eingeladen.

Wichtiger Hinweis: Besucherinnen und Besucher können die Ausstellung außerhalb der Vernissage nur nach vorheriger Anmeldung bei der Polizeipressestelle Mettmann, Telefon 02104 / 982 1010, bis zum 8. November 2024 werktägig von 9 Uhr bis 15:30 Uhr besuchen.

