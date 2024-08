Polizei Mettmann

POL-ME: Verdacht des illegalen Fahrzeugrennens: Polizei stellt Fahrzeuge und Führerscheine sicher - Langenfeld - 2408082

Mettmann (ots)

In Langenfeld hat die Polizei am Montagabend (19. August 2024) zwei Autos sowie die Führerscheine von zwei jungen Männern sichergestellt. Das Duo steht im Verdacht, sich gemeinsam mit weiteren beteiligten Freunden illegale Fahrzeugrennen geliefert zu haben.

Folgendes war geschehen:

Gegen 20:10 Uhr wurde die Polizei von einem Zeugen darüber informiert, dass sich an der Siemensstraße in Langenfeld die Fahrer zweier Fahrzeuge mehrmals so genannte "Beschleunigungsrennen" liefern sollten. Demnach hätten sich die beiden Fahrer mit ihrem VW Polo und ihrem Audi A4 am Ende der Siemensstraße nebeneinander aufgestellt und seien dann mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit nebeneinander hergefahren. Zudem sollten sich weitere Personen in den Fahrzeugen befunden haben und in mindestens einem Fall sei es auch zu einem Fahrerwechsel innerhalb eines Autos gekommen.

Die alarmierte Polizei war nur wenig später am Einsatzort und konnte dort die in Rede stehenden Fahrzeuge antreffen. In ihnen befanden sich jeweils drei junge Männer im Alter von 18 bis 20 Jahren. Bei einem der Beifahrer stellten die Polizeibeamten fest, dass dieser eines der Fahrzeugrennen augenscheinlich mit seinem Handy gefilmt hatte.

Vor Ort konnten die Beamten zwei Fahrer identifizieren, die an den Rennen teilgenommen haben sollen. Bei ihnen handelt es sich um einen 19 Jahre alten Deutschen sowie einen 20 Jahre jungen Mann mit deutscher und gambischer Nationalität. Beide sind, wie auch die anderen Fahrzeuginsassen, in Langenfeld gemeldet. Zudem stellten die Beamten vor Ort fest, dass der 19-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist.

Die Konsequenzen:

Gegen die beiden wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem wurde der Führerschein des 20-Jährigen beschlagnahmt. Ebenfalls beschlagnahmt wurde als Beweismittel das Handy von einem der Mitfahrer.

Bei den Autos handelte es sich um Mietfahrzeuge einer Verleihfirma. Da diese vor Ort nicht abgestellt werden konnten, wurden sie im Auftrag der Polizei abgeschleppt. Zu einer konkreten Gefährdung von Dritten war es nach ersten Ermittlungen der Polizei bei den in Rede stehenden Rennen nicht gekommen.

Die Ermittlungen gegen die Tatverdächtigen dauern nach wie vor an.

