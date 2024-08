Polizei Mettmann

POL-ME: Ladendieb dank aufmerksamer Zeugen gestellt - Hilden - 2408080

Mettmann (ots)

In Hilden konnte am Montagabend, 19. August 2024, ein flüchtiger Ladendieb durch aufmerksame Zeugen gestellt werden. Der 19-jährige Tatverdächtige wurde von der Polizei vorläufig festgenommen.

Folgendes war geschehen:

Nach aktuellen Kenntnissen beobachtete eine Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes an der Mittelstraße um etwa 18:30 Uhr, wie ein junger Mann Waren aus einem Regal entwendete. Als der Täter unvermittelter Dinge die Flucht ergriff, versuchte die Mitarbeiterin den Mann vergeblich zu stoppen. Der Dieb floh mitsamt der Beute aus dem Geschäft in Richtung "Gabelung". Durch laute Rufe der Mitarbeiterin wurden Zeugen auf den flüchtigen Ladendieb aufmerksam und konnten ihn in Höhe der Straße "Am Rathaus" stellen. Dabei kam einer der Zeugen, ein 28-jähriger Langenfelder, zu Fall und wurde leicht verletzt. Gemeinsam hielten die Zeugen den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die alarmierten Einsatzkräfte brachten den 19-Jährigen zur Polizeiwache Hilden und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den polizeilich bereits einschlägig in Erscheinung getretenen Mann ein. Zudem stellten sie das Diebesgut im Wert von über 900 Euro sowie weiteres Diebesgut sicher.

Die Kriminalpolizei übernahm die anschließende Bearbeitung des Sachverhaltes.

Die Polizei möchte sich an dieser Stelle nochmal für das couragierte Verhalten der Zeugen bedanken, weist aber ausdrücklich darauf hin, dass Bürgerinnen und Bürger sich nicht selbst in Gefahr bringen sollen. Die Verfolgung oder sogar Festnahme flüchtiger Straftäterinnen und -täter sollte immer durch die für diese Situationen besonders geschulte Polizei erfolgen, die über spezielle Einsatzausrüstung wie beispielsweise Schutzkleidung verfügt.

